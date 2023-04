Alcol e gas esilarante: il punto più basso dell’ex promessa della Premier

Una brutta piega quella che ha preso la carriera calcistica di Dele Alli. Da giovane promessa del calcio inglese, Dele Alli non ha rispettato le premesse. Il 27enne ex Tottenham è reduce da una fallimentare esperienza in prestito al Besiktas. Inevitabile per Alli il ritorno alla base, all'Everton. Le liti con il club turco, i fischi ricevuti dal pubblico di casa e le dure contestazioni del suo allenatore hanno accelerato la rottura del rapporto. Infine l'infortunio muscolare che gli ha fatto chiudere anzitempo la sua stagione. Dele Alli fa comunque sempre parlare di sé. In occasione del suo ventisettesimo compleanno, festeggiato martedì 11 aprile, hanno fatt molto discutere le immagini girate sul web che lo riprendono mentre stava inalando del gas da un palloncino. Il tavolo era costellato da diversi oggetti, tra i quali anche le bombolette di protossido di azoto, noto come gas esilarante (una sorta di droga euforizzante) e una bottiglia di tequila dal prezzo esorbitante.