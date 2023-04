Ronaldo, insulti shock dal presidente dell'Al-Nassr: cos'è successo davvero

"Sono stato truffato quando ho preso Ronaldo"

Le dichiarazioni attribuite ad Al-Muammar sono le seguenti: "Sono stato truffato due volte in vita mia. La prima quando ho pagato tre kebab e me ne hanno dati due, la seconda quando ho preso Cristiano Ronaldo". Parole che hanno fatto il giro del mondo e che hanno portato a una immediata smentita da parte del diretto interessato, ma che comunque evidenziano quanto il rendimento del fuoriclasse portoghese non abbia soddisfatto totalmente le aspettative.