"Ronaldo, clamorosa indiscrezione: potrebbe tornare al Real Madrid"

C'è una clamorosa indiscrezione che giunge dalla Spagna e che riguarda Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese non sarebbe orientato a restare all'Al Nassr , nonostante l'ingaggio faraonico. Al momento, la compagine araba è al secondo posto in classifica, con la dirigenza che è stata già costretta a esonerare Rudi Garcia . Lo stesso Ronaldo è sembrato essere piuttosto nervoso nel corso delle ultime uscite stagionali.

Possibile ritorno al Real Madrid

El Nacional ha informato che il futuro di Ronaldo potrebbe essere quello di un ritorno al Real Madrid, ma non nelle vesti di calciatore. Il nuovo ruolo del portoghese sarebbe quello di ambasciatore del club, con Florentino Perez che avrebbe già dato il benestare all'idea. La stessa Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo, starebbe spingendo per un ritorno in Europa.