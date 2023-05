River-Boca, maxi rissa di 15 minuti in campo: 7 espulsi! Ecco il motivo

BUENOS AIRES (Argentina) - Come ogni Classico che si rispetti, River-Boca è stata una battaglia campale, ma questa volta si è andati ben oltre. Alla fine, tre espulsi per parte, un cartellino rosso al fischio finale e tre giocatori costretti ad andare al Distretto di Polizia per testimoniare i fatti. Il derby tra Milionarios e Xeneizes non è mai una partita qualunque. Le polemiche continueranno per settimane, è stato il Superclásico con il maggior numero di espulsi della storia: il precedente era stato quello del 22 dicembre 1982, con quattro espulsi.