Romario contro Bebeto, scambio di insulti: "Sei un traditore!". La dura replica

ROMA - Romario e Bebeto. Due brasiliani che tra gli anni ottanta e novanta infiammavano le piazze in cui giocavano a suon di gol e ovviamente lo facevano anche nella Seleçao. Citati quasi sempre assieme, con il passare del tempo ancora di più. La loro firma su Usa '94 è stata messa a caratteri cubitali. Sono stati il tandem del Brasile fino all'esplosione del Fenomeno Ronaldo. Andavano d'accordo in campo e fuori, ma ora hanno litigato e la piega del loro rapporto è completamente diversa. Nel gennaio 2022, in occasione del compleanno di Romario, Bebeto scrisse un post strappalacrime. Mise sul suo profilo social una sfilza di foto e scrisse una lettera strappalacrime: "Oggi il calcio è in festa. Questo genio e stella del calcio sta festeggiando il compleanno. Romario, non eri solo il miglior giocatore e il mio migliore compagno d'attacco, sei diventato un vero fratello, qualcuno che Dio ha messo nella mia vita per essere una famiglia. È stato al suo fianco che ho vissuto i momenti migliori della mia carriera di giocatore. Ti meriti tutto ciò che di più sacro in questa vita. Che Dio sia sempre al tuo fianco illuminando te e tutta la tua famiglia. Ti voglio bene!".