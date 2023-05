Messi all'Al Hilal? Il presidente del club arabo rompe il silenzio

ROMA - In Arabia, l'Al-Hilal è una delle squadre più interessate al campione del mondo argentino Leo Messi. Il club è già al lavoro per convincerlo con un'offerta multimilionaria, ma ancora nulla è stato firmato e non c'è stato neanche un accordo verbale. In questo scenario, al presidente dell'Al-Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafel, è stato chiesto del possibile arrivo di Messi nel suo club e ha voluto evitare di approfondire la questione. "Non chiedetemi di Messi, non darò notizie. Se uscirà qualcosa di ufficiale ve lo comunicherà l'ufficio stampa" -ha detto Fahad Bin Saad Bin Nafel, dopo la vittoria della Coppa del Re dell'Al-Hilal ai rigori contro l'Al-Wahda. Il presidente pur avendo svicolato l'argomento relativo alla "pulce", non ha negato comunque l'interesse. Cosa bolle in pentola? Accordo in vista? Si attendono sviluppi...Tevez difende Messi