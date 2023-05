Muslera e Terim truffati per milioni di euro da un direttore di banca

È clamoroso quanto successo a Fernando Muslera e Fatih Terim, che sono stati truffati da un direttore di una banca turca per milioni di euro. Secondo quanto riportato dai media turchi, il portiere del Galatasaray, ex Lazio, ha denunciato davanti Seçil Erzan, direttore di una filiale della banca Denizbank con sede a Istanbul, che lo avrebbe convinto ad investire 1,2 milioni di dollari in un fondo di investimento definito come "molto redditizio".