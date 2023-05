Ronaldo e lo strappo netto in Arabia: "Multa e risarcimento all'Al Nassr"

Ronaldo, multa e risarcimento

Secondo gli spagnoli di 'Mundo Deportivo' in questi mesi CR7 si sarebbe infatti reso contro della realtà del club saudita, che evidentemente non è quella che si aspettava. C'è però un problema: il portpghese ha firmato un contratto monstre da 200 milioni a stagione e in caso di risoluzione senza giusta causa si vedrà arrivare dal club una maxi multa, con l'ex Juve dovrebbe quindi risarcire l'Al Nassr per i restanti due anni del contratto. L'indennizzo che sarà calcolato tenendo conto della legislazione nazionale, delle caratteristiche dello sport e di altri criteri oggettivi. Non solo, oltre all'obbligo di indennizzo il regolamento prevede sanzioni sportive per il calciatore che rescinde il contratto durante il periodo di tutela. La sanzione consiste in una limitazione di quattro mesi alla sua idoneità a giocare una qualsiasi partita ufficiale. Va ricordato che nel caso del Manchester United c'era un accordo con il club inglese e per questo non è stato penalizzato.