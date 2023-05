Incredibile, Pirlo torna in campo: ecco dove giocherà

Dopo l'addio al Karagumruk , Andrea Pirlo è pronto a indossare nuovamente gli scarpini e lo farà nella Kings League . L'annuncio è arrivato nelle scorse ore nel corso della diretta Twitch dei 12 presidenti delle squadre che compongono la manifestazione. Pirlo scenderà in campo nel corso della quinta giornata e indosserà la maglia dei Jiantes .

Che cos'è la Kings League?

La Kings League è un torneo ideato da Piqué, subito dopo aver dato l'addio al calcio giocato. Si tratta di un campionato di calcio a 7 che vede la partecipazione di 12 squadre. La particolarità è che delle persone sconosciute possono condividere il campo con vecchie glorie (basti pensare alle partecipazioni di Casillas e Ronaldinho, per esempio) o con calciatori che sono ancora in attività. I due tempi sono composti da 20 minuti ciascuno. Inutile dire che la Kings League sta riscuotendo un immenso successo in Spagna.