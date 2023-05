Benzema, dall'Arabia pronta offerta da capogiro: "Guadagnerà come Ronaldo"

Gli inevitabili rumors di mercato sono già partiti. In casa Real Madrid si è tornato a parlare della situazione contrattuale di Karim Benzema , in scadenza a fine stagione. E la bomba di mercato riportata da AS sta già facendo parecchio discutere nell'ambiente Blancos...

Benzema in Arabia Saudita? Ecco la super offerta dall'Al-Ittihad

Secondo quanto riportato da AS, il futuro di Benzema potrebbe essere in Arabia Saudita. Il 34enne attaccante francese, Pallone d'Oro 2022, andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. Sul bomber del Real Madrid, che ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori in Liga con 18 reti alle spalle del Pichichi Lewandowski (23 gol), si è fatta avanti la forte candidatura dell'Al-Ittihad, club che ha appena vinto il campionato arabo (la Saudi Professional League), ai danni dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club giallonero della città di Gedda avrebbe pronta un'offerta monstre per Benzema da 200 milioni di euro per un anno, con opzione per quella successiva.