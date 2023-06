Delusione Chiellini, sfumata la vittoria della Champions Concacaf

Grande delusione per Giorgio Chiellini . L'ex difensore della Juve , attualmente in forza ai Los Angeles Fc , ha mancato di un soffio la vittoria della Champions Concacaf contro i messicani del Leon.

Chiellini, triplete sfumato con i Los Angeles

La doppia finale si è conclusa con una sconfitta per i Los Angeles. Il Leon si è imposto nel match d'andata per 2-1 tra le mura amiche, per poi bissare il successo al ritorno con una vittoria di misura grazie a un gol di Lucas Di Yorio. Sfuma uno storico triplete per Chiellini, dopo aver vinto il Supporters Shiel e la Mls Cup lo scorso autunno. L'ex Juventus ha giocato i primi 45 minuti del ritorno della finalissima, prima di essere sostituito da Cifuentes.