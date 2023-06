Mourinho e la chiamata di Florentino Perez: sondaggio su Kane

Il Real Madrid ha iniziato a studiare il dopo Benzema. L'attaccante francese, dopo quattordici anni, ha lasciato il club spagnolo per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Ittihad. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe individuato in Harry Kane il sostituto ideale. Giocatore che piace molto a Carlo Ancelotti.