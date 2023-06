Il Sion attacca Balotelli: "Che errore prenderlo!"

ROMA - Il dramma sportivo del Sion è diventato realtà ieri, con la retrocessione in serie B svizzera, dopo la sconfitta nello spareggio contro il Lausanne Ouchy. La squadra di Paolo Tramezzani, dopo il ko casalingo dell'andata, esce infatti sconfitta anche al ritorno per (4-2). Tra i protagonisti di stagione doveva esserci anche Mario Balotelli, che però ha vissuto una stagione condizionata da troppi infortuni, assistendo così alla debacle della sua squadra da lontano, visto che il connazionale Tramezzani non lo ha convocato per i due match decisivi. A fine gara il direttore sportivo del Sion, Barth Constantin è stato però molto duro su Mario Balotelli.