Quincy Promes condannato a 18 mesi di carcere: ha accoltellato il cugino

Guai grossi per Quincy Promes, ex calciatore dell'Ajax e della nazionale olandese, oggi calciatore dello Spartak Mosca. L'esterno è stato infatti condannato a 18 mesi di reclusione per aver accoltellato a una gamba suo cugino durante una lite, che risale al 2020, per il presunto furto di una collana.

La condanna del tribunale di Amsterdam

A decidere il tribunale di Amsterdam che ha aumentato la pena sia perché Promes è un personaggio pubblico, e dovrebbe dare il buon esempio, sia perché il calciatore non si è presentato al processo. Non è chiaro, dato che il giocatore si trova in Russia, se tornerà in Olanda per scontare la pena detentiva.

L'indagine per traffico di droga

Non solo, Promes è anche accusato di traffico di droga per aver importato "diverse centinaia di chili" di cocaina nel gennaio 2020 attraverso il porto di Anversa (Belgio). Nel dettaglio si parlerebbe di circa 400kg con un valore superiore a 100 milioni di euro. È emerso che quel carico di droga era stato rubato a un grosso narcotrafficante a cui il calciatore ha pagato 250mila euro per sistemare le cose.