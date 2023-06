Golden Boy 2023, da Scalvini a Soulé i giocatori della Serie A candidati

Il Golden Boy 2023 è un trofeo che viene assegnato al miglior giovane under 21 dell'anno solare. Nella scorsa edizione a trionfare era stato Gavi ma sono molti i giocatori che potrebbero spodestarlo in questa edizione. Nella lista dei 100 nomi diramata figurano molti giocatori della Serie A, tra cui: Scalvini, Hojilund, Miretti, Iling Junior e Soulè. Presente in lista anche Wilfried Gnonto.