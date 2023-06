Francia-Italia U21, clamoroso gol non dato agli Azzurri: furia contro l'arbitro

Durante il match tra Francia e Italia agli Europei Under 21 c'è stato un episodio molto contestato per gli Azzurri. Anzi, tre. Il primo è quello che porta al gol del 2-1 dei Bleu con una gamba tesa molto evidente ai danni di Okoli non sanzionata poco prima del vantaggio francese. Il secondo, un rigore negato, ma quello che ha dell'incredibile è il terzo, che riguarda la rete del possibile pareggio non assegnata agli Azzurri .

Francia-Italia: l'episodio contestato

Dopo un ottimo cross da sinistra di Parisi, Bellanova si è trovato a saltare di testa all''interno dell'area di rigore mettendo la sfera all'angolino. Tutto molto bello, lo stacco e l'esecuzione, se non fosse per il piccolo dettaglio che l'arbitro non ha assegnato il gol nonostante il pallone avesse superato la linea di porta. Lukeba è riuscito a respingere infatti la palla di mano e il direttore di gara non si è reso conto che questa avesse superato la linea di porta e ha fatto continuare il gioco come se niente fosse causando la furia degli Azzurri.