Zidane confessa: "C'è solo un giocatore che mi fa saltare dalla sedia"

Zinedine Zidane , ex allenatore del Real Madrid , ha parlato in occasione del suo 51esimo compleanno durante la trasmissione Téléfoot.

Zidane: "Benzema mi fa saltare dalla sedia"

Il francese si è espresso così sul suo ex attaccante ai tempi dei blancos: "Se c’è un giocatore che mi fa ancora saltare dalla sedia quello è Karim Benzema, magari anche Luka Modric. Sono giocatori che quando pensi che stiano per perdere la palla riescono sempre a farla franca. Sono loro che mi fanno impazzire più di altri, quelli che fanno la differenza per chi ha la fortuna di averli. Mbappé? Spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro e molti altri titoli. Sono un suo grande fan".

Zidane: "Ho bisogno di tornare ad allenare"

Zidane ha anche parlato di un suo possibile ritorno in panchina: "Spero di poter tornare ad allenare presto. Mi manca quella adrenalina, ne ho bisogno. Non l’ho avuta per forse due anni, ma sono sicuro che arriverà il momento. Non puoi fare a meno del calcio quando ti piace. Non escludo di poter tornare in Francia, dipenderà molto dall'eventuale progetto che mi verrebbe proposto. Dovrò accettare quello che arriverà, vedremo".