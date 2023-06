Caos Insigne, arriva l'ufficialità sull'allenatore: quanta tensione a Toronto!

La seconda stagione americana di Lorenzo Insigne sta procedendo in modo differente rispetto alle iniziali aspettative dell'ex capitano del Napoli. La svolta, ufficiale, arriva dalla dirigenza, che ha sollevato dall'incarico l'allenatore del Toronto, Bob Bradley. Il papà dell'ex centrocampisa di Roma e Chievo paga le difficoltà in campionato raccontate dalla classifica, penultimo posto e appena 19 punti conquistati in Mls dopo venti partite giocate.