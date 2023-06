Giornalista disperata in Colombia: le rubano il cellulare durante la festa Scudetto

Momenti di angoscia e tensione durante la festa Scudetto dei tifosi del club colombiano Millonarios . Nel bel mezzo della folla, infatti, durante una diretta in collegamento tra i supporters in tripudio, la giornalista Mayra Tenorio ha vissuto un episodio che l'ha lasciata sotto shock , venendo derubata del suo telefono .

Mayra Tenorio disperata durante la festa Scudetto: cosa è successo?

È accaduto tutto a Bogotà, durante le celebrazioni dei tifosi del Millonarios. Sabato scorso, infatti il club colombiano aveva trionfato ai rigori sull'Atletico Nacional di Medellin, scatenando così il tripudio tra le strade della città. Mentre la giornalista sportiva Mayra Tenorio ne approfittava per una diretta tra la folla in delirio, aveva avvertito che il collegamento con i suoi colleghi in studio si fosse interrotto. Lì ha realizzato tutto: qualcuno le aveva rubato il cellulare. Disperata, aveva chiesto aiuto ai tifosi, che nonostante il momento di festa avevano capito la situazione, aiutandola e condividendo il momento di angoscia. La Tenorio ha poi dichiarato: "Sento di non poter più uscire per strada tranquilla".