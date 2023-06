"Caso Negreira, la Uefa 'scagiona' il Barcellona: Xavi in Champions"

BARCELLONA (SPAGNA) - Svolta in casa Barcellona in merito al 'caso Negreira'. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Mundo Deportivo', la Uefa avrebbe comunicato al club blaugrana, in data odierna, la partecipazione ufficiale alla Champions League per la stagione 2023-24. Il Barcellona avrebbe infatti ricevuto la notifica del massimo organismo europeo che ha dato il via libera dopo aver analizzato tutte le carte relative al 'caso Negreira'. Gli 007 dell'Uefa, sottolinea il quotidiano spagnolo, avrebbero quindi concluso il loro lavoro di accertamento, arrivando alla conclusione che il Barça ha tutte le carte in regola per disputare il più prestigioso torneo continentale per club nella prossima stagione.