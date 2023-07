Nella giornata di ieri, venerdì 7 luglio, Van der Sar è stato ricoverato in un ospedale in Croazia per un'emorragia al cervello. L'ex portiere, tra le altre, della Juve, è stato fino a pochi mesi fa l'amministratore delegato dell'Ajax e si è poi dimesso da questo ruolo. Ma è proprio il club olandese, a quasi 24 ore di distanza, a fornire un aggiornamento sulle sue condizioni.

Ricovero Van Der Sar, l'Ajax: "Condizioni stabili ma ancora preoccupanti"

Attraverso un tweet pubblicato sul proprio account, l'Ajax ha fornito un aggiornamento per conto della moglie Annemarie sulle condizioni di Van der Sar dopo il ricovero per un'emorragia al cervello. Di seguito il messaggio del club olandese: "Edwin van der Sar rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L'Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all'Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno".