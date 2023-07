Dele Alli, il racconto struggente: "Sono stato abusato a 6 anni"

ROMA - Dele Alli si è confessato come non aveva mai fatto fino a questo momento e ha raccontato l'inferno che ha dovuto vivere. Il centrocampista dell'Everton, ex Tottenham e 37 presenze con la nazionale inglese tra 2015 e 2019, ha rivelato infatti di essere stato vittima di abusi sessuali quando aveva 6 anni. Lo ha fatto nel corso di un'intervista a cuore aperto con l'ex terzino del Manchester United Gary Neville : in questa ha parlato delle molestie subite prima dell'adozione a 12 anni, e di quando, a soli 8, spacciava droga. Alli è stato considerato come uno dei talenti più forti della sua generazione, ha fatto parte dell'Inghilterra semifinalista della Coppa del Mondo 2018, raggiungendo con la maglia del Tottenham la finale di Champions League nel 2019.

Il crollo e la riabilitazione

Dopo gli anni con gli Spurs, a causa di un vistoso calo di forma, nel febbraio 2022 è passato all'Everton per poi andare in prestito al Besiktas la scorsa stagione. Nell'ultimo periodo l'inglese ha trascorso sei settimane in una clinica di riabilitazione per combattere la dipendenza da sonniferi: "Quando sono tornato dalla Turchia, ho scoperto che avevo bisogno di un'operazione, ed ero in un brutto stato mentale. Ho deciso di entrare in una moderna struttura di riabilitazione per la salute mentale. Si occupano di dipendenza, salute mentale e traumi. Sentivo che era giunto il momento per me. In situazioni come la mia, nessuno ti può costringere ad entrare, deve essere una tua scelta oppure non funzionerà. Sono finito in un baratro che mi stava facendo del male".