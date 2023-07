Esordio Messi, prezzi folli: cosa puoi comprare con i soldi del biglietto

MIAMI - (Stati Uniti) - L’intuizione del presidente David Beckham per il tesseramento di Leo Messi a parametro zero dal PSG è il più grande colpo di sempre per la Major League Soccer. Il riscontro è stato immediato, la Messi-mania è già scoppiata. L’esordio dell’argentino nel campionato statunitense sta diventando un evento straordinario anche a livello mediatico. Il costo dei biglietti è quasi inarrivabile per gran parte dei tifosi del club statunitense: alcuni hanno pagato 110.000 dollari per assistere - venerdì sera - all’esordio del fuoriclasse argentino contro la squadra messicana Cruz Azul nel primo turno della Coppa di Lega.

Il valore di acquisto del biglietto per lo stadio

Il prezzo di un biglietto medio per la partita d’esordio di di venerdì è di 487 dollari. Ma un sondaggio della CNN Business sul sito Web di vendita di biglietti Vivid Seats ha scoperto che alcuni fan, per un solo biglietto, hanno speso l'equivalente di due anni di paga di un salario medio. Il quotidiano inglese The Sun si è divertito a comparare il prezzo di un biglietto per la partita d’esordio con altri beni da acquistare. Con gli stessi soldi, si potrebbe comprare un biglietto open per una crociera di nove mesi, oppure acquistare una casa nel Regno Unito tra Middlesbrough e Sunderland, oppure un appartamento con vista mozzafiato sulla baia a Morecambe. Tra i vari acquisti - al prezzo del biglietto della partita - ci sono anche beni di lusso come un Rolex di valore medio-alto, oppure una BMW M4 Cabrio, o l’abbonamento di un anno per avere la sicurezza privata.