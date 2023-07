Clamoroso, Ronaldo rischia la rottura del contratto con la Nike: il motivo

Ronaldo con i parastinchi Adidas: la Nike è infuriata

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Nike starebbe pensando di rescindere il contratto che la lega a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, in occasione della sconfitta in amichevole per 5-0 contro il Celta Vigo, ha infatti indossato dei parastinchi dell'Adidas, nascosti dai calzettoni, ma ben visibili in trasparenza agli occhi attenti degli utenti del web. L'ex Juventus potrebbe quindi dire addio al contratto decennale da 147 milioni di euro con l'azienda americana. Vedremo quale sarà la decisione ufficiale per una collaborazione che va avanti dal 2003.