Messi, debutto da favola con l'Inter Miami: gol-vittoria al 94'

ROMA - Ecco il suo biglietto da visita. Non poteva presentarsi meglio, Lionel Messi, alla sua nuova squadra, l'Inter Miami . L'argentino al 94' ha segnato un gol spettacolare che è valso la vittoria nel suo debutto con gli statunitensi . Il suo calcio di punizione all'incrocio da circa 25 metri nei minuti di recupero ha infatti regalato il successo per 2-1 contro il Cruz Azul.

Messi, gol al debutto

Leo non era partito nella formazione titolare nel match di Leagues Cup. La Pulce è entrata in campo all'inizio del secondo tempo, in uno stadio tutto esaurito (circa 25mila spettatori) e pieno di celebrità, accorse proprio per vedere un momento storico come il debutto del capitano dell'Argentina campione del mondo in Mls: "Quello che ho visto è stato il gol. Sapevo che dovevo segnare. Era l'ultima azione della partita e volevo segnare così da evitare i rigori", ha detto Messi al termine dell'incontro.