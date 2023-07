Benzema, spunta il terribile retroscena sulla sua infanzia

ROMA - Karim Benzema , il nuovo calciatore dell'Al-Ittihad ( a segno subito al debutto ) e Pallone d'Oro in carica, è senza dubbio uno degli attaccanti più forti della storia del calcio. Nella sua carriera è riuscito a realizzare tanti sogni che aveva da bambino, quando si è subito innamorato del calcio. L'infanzia però non è stata così semplice a causa di un problema di sovrappeso che ha portato molti compagni di classe a prendersela con lui con atti di bullismo.

Benzema e il bullismo subito da bambino

Delle molestie che il francese si è sempre portato dietro e che adesso sono un lontano ricordo. Per migliorare la sua forma fisica Benzema ha fatto uno sforzo notevole, svolgendo allenamenti e diete che gli hanno permesso di diventare quello di oggi. A differenza di altre situazioni analoghe che purtroppo sono terminate in tragedia, nel suo caso il bullismo subito da bambino lo ha reso più forte nel carattere, aiutandolo anche a gestire molto bene le critiche che ha ricevuto nel corso della sua carriera. Anche quelle per essere andato a giocare in Arabia Saudita.