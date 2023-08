Fabinho con una tigre: l'assurda presentazione all'Al-Ittihad

Anche Fabinho ha risposto al richiamo dell'Arabia Saudita. Il calciatore si è infatti trasferito all'Al-Ittihad, dopo una lunga trattativa che sembrava saltare nel finale a causa dei due bulldog del giocatore, considerati illegali nel paese. Alla fine tutto si è risolto per il meglio e l'ex centrocampista del Liverpool è stato presentato in modo tutt'altro che scontato.