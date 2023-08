Marcelo spezza la gamba a un avversario e scoppia a piangere in campo: il video è terrificante

Marcelo, le immagini su Sanchez sono impressionanti

L'ex giocatore del Real Madrid non fa in tempo a togliere la gamba e colpisce in pieno Sanchez, in modo così netto da rompergli la gamba. Le immagini sono molto forti e soprattutto nitide, si vede infatti il momento esatto in cui la gamba del calciatore di spezza e lui crolla a terra. Marcelo, che è stato espulso per il fallo nonostante l'intervento non fosse volontario, capisce subito la gravità della situazione e richiama la panchina per far entrare i soccorsi. Alza le braccia chiedendo scusa e poi scoppia in lacrime.