Heinze, furioso botta e risposta con un giornalista: "Sei un maleducato"

Heinze, il botta e risposta con il giornalista

L'alterco è cominciato con la domanda di Pablo Gavira, inviato di El Tres, che ha chiesto spiegazioni sul motivo della sostituzione di Lisandro Montenegro. Il tecnico ha risposto ma è stato subito interrotto dal giornalista. "Mi fai finire? Mi lasci finire? O non ti interessa?", la replica di Heinze. In sala stampa in poco tempo la tensione è salita viste le continue interruzioni da parte di Gavira che alla fine ha dato del maleducato all'allenatore. "Ma come posso essere scortese se ti rispondo e tu mi interrompi? Chi è il maleducato?", la risposta di Heinze che ha poi ricevuto le scuse del giornalista.