Cristiano Ronaldo umiliato da un selfie: l'avversario lo "tradisce" per Messi

Cristiano Ronaldo ha la possibilità di vincere il suo primo titolo con l' Al-Nassr . Infatti per oggi alle ore 17 italiane è in programma la finale dell' Arab Cup contro l'Al-Hilal. Ultimo atto dopo la semifinale dove il portoghese è stato protagonista: sia in campo che fuori, con un episodio curioso .

Ronaldo, l'esultanza che ha fatto discutere e la foto con il finto tifoso

Il gol che ha deciso la partita contro l'Al-Shorta aveva fatto discutere per l'esultanza proibita che aveva fatto CR7. Al termine di quella partita, si è avvicinato a Ronaldo Ahmed Zero, giocatore della nazionale irachena e proprio dell'Al-Shorta. Era rimasto in panchina per tutta la partita ma ci ha tenuto a chiedere una foto al portoghese, che non si è tirato indietro e ha posato con l'avversario.

Il "tradimento" a Ronaldo

Zero ha pubblicato la foto su Instagram e fin qui nulla di male, se nella descrizione del post non avesse scritto: "Con il secondo miglior giocatore della storia". Un chiaro riferimento a Lionel Messi e un "tradimento" a Cristiano Ronaldo. Lo stesso Zero il giorno prima aveva pubblicato una foto insieme al compagno di squadra di CR7, Sadio Manè.