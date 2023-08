Probabili formazioni Manchester City-Siviglia: Guardiola schiera Gvardiol

PIREO - Manchester City, vincitore della Champions, e Siviglia vincitore dell'Europa League, si affrontano stasera per la Supercoppa europea: calcio d'inizio alle ore 21.

La probabile formazione di Guardiola

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

La probabile formazione di Mendilibar

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Suso, Oliver Torres; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

Guardiola schiera Gvardiol

Guardiola in difesa si affida a Gvardiol, City senza Dias, Stones, De Bruyne, e Bernardo Silva. In casa Siviglia out Marcao, Nianzou e Fernando.

Manchester City-Siviglia, segui la diretta sul nostro sito

