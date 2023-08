Messi sempre più vincente: l’Inter Miami conquista la Leagues Cup

NEW YORK (Stati Uniti) - Leo Messi colpisce ancora una volta nel segno. Dopo essere approdato nella Major League Soccer, il fuoriclasse argentino ha conquistato il suo primo trofeo con l ’Inter Miami . Suo il gol che ha sbloccato la finale della Leagues Cup contro il Nashville. Dopo il pareggio della formazione avversaria, la sfida si è conclusa ai calci di rigore.

Miami, un trionfo annunciato

Leo Messi - durante la serie dei rigori - ha realizzato il proprio tiro dal dischetto. La parata del portiere del Miami Drake Callender è stata decisiva per l’assegnazione del trofeo. Grazie all’ennesimo trionfo, Leo Messi diventa il calciatore in attività con il maggior numero di competizioni vinte: l’argentino nella sua gloriosa carriera ha conquistato 44 trofei con le squadre in cui ha avuto modo di giocare.