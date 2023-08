Bufera Paquetá-Luiz Henrique, pioggia di scommesse in Brasile: cosa sta succedendo

Lucas Paquetá è finito nel mirino della Football Association per un presunto illecito legato a delle scommesse piazzate in Brasile, da persone a lui molto vicine. L'ex milanista, acquistato dal West Ham la scorsa estate per 43 milioni dal Lione, era in procinto di passare al Manchester City (per una cifra vicina agli 80 milioni), ma la trattativa è stata immediata bloccata dopo l'esplosione della vicenda. L'indagine è stata aperta dopo che gli investigatori hanno registrato un insolito volume di puntate abbinate a due gare disputate nella stessa giornata, una nel campionato inglese, l'altra in quello spagnolo. La combo prevedeva le ammonizioni di Paquetá; (nel match tra West Ham e Aston Villa) e del brasiliano Luiz Henrique, durante la gara Betis e Villarreal.