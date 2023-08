Spagna, Rubiales non si dimette: "Come se avessi baciato mia figlia"

ROMA - Non ha nessuna intenzione di dimettersi, il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, dopo il caso nato per il suo bacio alla Hermoso e l'esultanza sopra le righe dopo la vittoria dei mondiali femminili da parte della Spagna. Nel corso dell'assemblea, ha spiegato: "Voglio ringraziare tutti per i messaggi di sostegno che mi avete inviato. Voglio scusarmi, stanno cercando di creare un discorso falso e di trasformarlo in realtà. Mi scuso con Sua Maestà la Regina per il gesto di 'ole your Eggs', non mi sono mai comportata così in un Box. Non mi giustifico, mi dispiace".