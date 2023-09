ROMA - Il Mateo Messi che non ti aspetteresti. Il figlio della "Pulga", ora in forza all'Inter Miami di David Beckham e già stella indiscussa della MLS statunitense, è stato ripreso a fine partita mentre giocava in campo con gli altri bambini. E Mateo ha già dimostrato di non aver timore di nessuno, viste le scivolate e i tackle per togliere il pallone ai suoi coetanei.