Il Portogallo di Leao travolge il Lussemburgo. Ok la Slovacchia di Lobotka

Netta vittoria del Portogallo sul Lussembrugo, nelle qualificazioni agli europei del 2024. Gli uomini di Roberto Martinez si sonomimposti con un netto 9-0, grazie alle doppiette di Gonçalo Ramos, Gonçalo Ignacio e Diogo Jota e alle reti di Horta, Bruno fernandes e Joao Felix. I lusitani guidano il gruppo J con 18 punti, cinque in più della Slovacchia, che si è imposta 3-0 sul Liechtenstein: gara subito in discesa per Lobotka e compagni, che chiudono la pratica nei primi sei minuti: gol di Hanck (al primo), Duda (al terzo) e Mak (al sesto). L'Islanda batte la Bosnia Erzegovina 1-0, con una rete in pieno recupero di Finnbogason.