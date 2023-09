Germania, per il post Flick tre nomi e una autocandiatura: i dettagli

ROMA - Dopo il clamoroso esonero di Hansi Flick, la Germania è in cerca di un nuovo ct. Qualche nome circola, nelle scorse ore c'è stata l'autocandidatura di Felix Magath, il preferito è Jurgen Klopp, ma in corsa ci sono anche il giovane Julian Nagelsmann e l'olandese dal curriculum ben più importante come Louis Van Gaal.