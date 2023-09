Richarlison scoppia in lacrime in campo: "Mi farò aiutare". Il motivo

ROMA - L'attaccante del Brasile e del Tottenham Richarlison ha affermato che "cercherà aiuto psicologico" quando tornerà in Inghilterra dopo la pausa per la nazionale. Richarlison è stato fotografato in lacrime dopo essere stato sostituito durante la vittoria per 5-1 del Brasile sulla Bolivia, sabato. Richarlison ha segnato solo quattro gol in 40 partite con gli Spurs da quando è arrivato per 60 milioni di sterline dall'Everton la scorsa estate. "Ho attraversato un periodo turbolento fuori dal campo negli ultimi cinque mesi - ha detto al quotidiano brasiliano O Globo - Ora le cose a casa sono un po' più stabili. Le persone che tenevano d'occhio solo i miei soldi non mi sono più vicine. Tornerò in Inghilterra e cercherò aiuto psicologico, per rafforzare la mia mente. Ecco di cosa si tratta, tornare più forte".