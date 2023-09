Mbappé saluta Verratti: "Ho il privilegio di aver fatto una cosa"

ROMA - A far parte della rivoluzione - soprattutto in uscita - del PSG c'è anche Marco Verratti, che ha salutato Parigi dopo ben 11 stagioni per tentare la remunerativa avventura in Qatar: ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento del centrocampista all'Al-Arabi che ha sborsato una cifra vicina ai 50 milioni di euro per assicurarsi il classe 1992, a cui andrà un mega ingaggio da 14 milioni. Sui social, oltre al saluto del PSG che ha ammesso come l'ormai ex centrocampista "lascerà una traccia indelebile nel club", è arrivato anche quello di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, sempre al centro del tira e molla in direzione di Madrid, ha voluto salutare Verratti attraverso i propri canali social.