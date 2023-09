Serginho shock, arrestato in Brasile: cos'è successo

ROMA - Dal Brasile arriva una notizia che scuote casa Santos. Serginho Chulapa, idolo ed ex assistente del club Peixe, è stato arrestato martedì sera a Baixada Santista. Motivo? Non aver pagato l'assegno di mantenimento dei figli. Serginho, secondo il rapporto della polizia, è stato fermato da un agente in pattuglia di routine nei pressi di una stazione di servizio. L'ex Santos, inviato al Centro di Polizia Giudiziaria, è stato trasferito nelle carceri pubbliche: e dopo la convalida del suo arresto, Serginho, è ora a disposizione del Dipartimento di Giustizia.