Verratti scoppia a piangere in campo: l'addio al Psg è commovente

PARIGI (Francia) - Dopo i tanti attestati di stima arrivati dai compagni (e anche dagli ex) per Marco Verratti è arrivato il momento dei saluti al Psg. Il centrocampista italiano, arrivato in Francia nel 2012 dal Pescara, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Arabi. E nel pre gara di Psg-Nizza, il club parigino ha voluto concedere una passerella davanti al pubblico a Verratti che, visibilmente commosso, ha fatto un giro di campo per ricevere un ultimo tributo dai suoi tifosi che hanno anche esposto uno striscione in suo onore: "Un decennio di magia, 30 trofei con il Paris, un monumento di nome Marco Verratti". "Grazie per tutti questi anni" è stato il saluto di Verratti, "ho trascorso dieci anni meravigliosi. E spero che questa squadra vi regali ancora più trofei".