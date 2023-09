Entrata criminale in Honduras: si lancia in scivolata, fallo spaventoso!

In Honduras lo chiamano il "Clásico" e un motivo ci sarà. Marathón-Olimpia a quelle latitudini è una partita sentitissima, vissuta con grande enfasi dalle tifoserie, ma l'intervento criminale di André Orellana non può trovare giustificazioni nemmeno in un match infuocato. All'89', cinque minuti dopo aver subito il gol dello svantaggio, che sarebbe risultato decisivo per lo 0-1 finale, il difensore del Marathón si lancia in scivolata con il piede a martello, colpendo e facendo volare a terra addirittura due giocatori dell'Olimpia, Mejía e Carlos Pineda. Immediato il cartellino rosso dell'arbitro.