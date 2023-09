Casillas e Aguero, che batosta: sanzionati per insulti all'arbitro

Anche in Kings League si fa sul serio. Se qualcuno pensava che era solamente un campionato per ex calciatori, si sbaglia e di grosso. Tutto vero. Agonismo, ritmi altissimi e rispetto delle regole la fanno da padrone. Tutto nasce dagli insulti all'arbitro di Iker Casillas. L'ex portiere del Real Madrid, ha protestato per un rigore concesso a Dani Liñares, mandando a quel paese la Kings League e tutti i componenti, prendendosi una sanzione di due milioni, due minuti con un giocatore in meno e due minuti senza parlare.