Ufficiale, Nagelsmann nuovo ct della Germania: "Saremo affiatati"

ROMA - Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Julian Nagelsmann è il nuovo ct della Germania. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è stata la stessa federcalcio tedesca ad annunciare che il tecnico 36enne guiderà la nazionale agli europei di casa del 2024: Nagelsmann ha infatti firmato un contratto nella sede della Dfb a Francoforte un contratto fino al 31 luglio del prossimo anno. Il nuovo ct prende il posto di Hansi Flick, sollevato dal suo incarico lo scorso 10 settembre: due giorni dopo, Rudi Voller e i due allenatori della federazione Hannes Wolf e Sandro Wagner hanno guidato la nazionale nella vittoria per 2-1 contro la Francia. Wagner resta in nazionale come assistente del neo ct, che avrà al suo fianco anche Benjamin Glück.