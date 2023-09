Carabao Cup: Manchester United agli ottavi, avanti il Port Vale di Robbie Williams

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Successo affanni nei sedicesimi della Carabao Cup per il Manchester United, che ha battuto 3-0 il Crystal Palace (costretto a sostituire già al 19' l'infortunato portiere Henderson). A decidere la sfida di Old Trafford (tra i 'Red Devils' titolari l'ex interista Onana tra i pali e l'ex fiorentino Amrabat in mediana) le reti segnate nel primo tempo da Garnacho (21') e Casemiro (27') e da quella trovata invece nella ripresa da Martial (55').

Manchester United-Crystal Palace 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Wolverhampton e Luton eliminati

Il Crystal Palace non è però l'unica squadra di Premier League eliminata nelle gare giocate oggi (26 settembre). Out infatti anche il Wolverhampton sconfitto, 3-2 sul campo dell'Ipswich Town che milita in Championship (la seconda divisione inglese). Ancor più clamorosa l'uscita di scena del Luton Town, sconfitto in trasferta dall'Exeter City (League One, la terza divisione) che vince 1-0 e passa il turno. Missione computa invece per il Burnley, che cala il poker (0-4) sul campo del Salford City (League Two, quarta serie).

Ispwich-Wolverhampton 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Exeter -Luton 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Salford-Burnley 0-4: cronaca, statistiche e tabellino

Avanti il Port Vale di Robbie Williams

Qualificazione conquistata in trasferta anche dal Middlesbrough (Championship), vittorioso per 2-0 sul campo del Bradford City (League Two, quarta serie). Un posto agli ottavi poi anche per il Port Vale, squadra di League One di cui è tifoso il cantante Robbie Williams che ha battuto 2-1 in casa il Sutton (League Two, quarta serie). Festa ai rigori invece per il Mansfield (League Two, quarta serie), che dopo il 2-2 dei tempi regolamentari la spunta in casa dagli undici metri contro il Peterborough (League One, terza divisione)

Bradford City-Middlesbrough 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Mansfield-Peterborough 5-3 dcr (2-2): cronaca, statistiche e tabellino

Port Vale-Sutton 2-1: cronaca, statistiche e tabellino