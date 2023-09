Gattuso, spunta il retroscena: ecco perché il Marsiglia lo ha scelto

Da ieri Gennaro Gattuso è anche ufficialmente il nuovo allenatore del Marsiglia. Reduce dalla negativa esperienza al Valencia, il tecnico calabrese è tornato in panchina per sostituire l'ex Marcelino, che ha ufficializzato le proprie dimissioni dopo le minacce degli Ultrà e le pesanti pressioni ricevute nelle scorse settimane. Il solito clima di fuoco quindi, anche per il presidente Longoria, rimasto però alla guida del club nonostante i pensieri di addio dell'ultimo periodo. Per il numero 1 della società transalpina, l'ex Milan e Napoli ha quindi il carattere ideale per lavorare in un contesto molto complicato come quello di Marsiglia. Non a caso è stato tra i pochi ad accettare immediatamente l'incarico e la nuova sfida: molti, infatti, erano spaventati dal difficile ambiente, che ha appunto determinato l'addio di Marcelino e una serie di cambiamenti improvvisi negli ultimi anni. «Qui ho dato tutto ma ho deciso di lasciare per motivi privati», le parole di Tudor nel giorno della sua conferenza stampa di addio.