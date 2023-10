Copa Libertadores, il Boca di Cavani è in finale con la Fluminense

SAN PAOLO (BRASILE) - Sarà Fluminense -Boca Juniors la finale di Copa Libertadores che si disputerà il prossimo 4 novembre allo stadio Maracanà. Il Boca si è qualificato battendo il Palmeiras nel doppio confronto che dopo lo 0-0 dell'andata si è concluso per 1-1 al ritorno. Necessari quindi i calci di rigore n ei quali gli argentini hanno avuto la meglio imponendosi per 4-2.

Boca in finale, Cavani protagonista

Protagonista indiscusso l'ex Napoli Edinson Cavani: l'uruguaiano ha siglato la rete del vantaggio iniziale, poi pareggiata dal connazionale Joaquin Piquerez, ma ha anche sbagliato il primo penalty. Fortunatamente l'errore è stato compensato dal portiere della nazionale argentina Romero, che è riuscito a parare due dei quattro tiri dei brasiliani, assicurando così il successo al Boca. Non solo, la squadra argentina ha giocato quasi mezz'ora della ripresa in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per doppia ammonizione del difensore Rojo, che salterà quindi la finale. Il Boca andrà a caccia del suo settimo trofeo in Copa Libertadores, mentre i rivali della Fluminense sognano di conquistare primo.