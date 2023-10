Crespo esonerato dall'Al Duhail: al suo posto scelto Galtier

Lo scorso anno ha portato a casa lo scudetto, la coppa nazionale e il Qatari Stars Cup, oltre ad aver raggiunto le semifinali di Champions. Risultati che non sono bastati ad Hernan Crespo per tenere ben salda la panchina dell'Al Duhail. L'ex centravanti di Lazio, Inter, Milan e Chelsea, è stato infatti esonerato dal club qatariota. Crespo paga un inizio di stagione stentato in Champions, dove ha collezionato un punto in due gare. Diverso invece il cammino in campionato, (10 punti in cinque partite).