Sanabria del Torino sputa a Messi? Bufera in Argentina e Leo reagisce così

Al 70' di Argentina-Paraguay , partita valida per le qualificazioni ai Mondiali, è entrato Sanabria in campo quando il punteggio era già di 1-0 per l'Albiceleste. L'attaccante del Torino non è riuscito a lasciare il segno e la nazionale di Scaloni ha vinto di misura, ma Sanabria è diventato - suo malgrado - protagonista di un episodio controverso che sta facendo il giro del web.

Il presunto sputo di Sanabria a Messi

È virale un video sui social in cui Sanabria avrebbe sputato a Messi. I due sono entrambi di spalle, la dinamica non è chiara ma ha gettato nella bufera il centravanti del Torino. Si vede la Pulce dire qualcosa al granata sfilandogli davanti, poi si gira e - pare - venga raggiunto da uno sputo.

La reazione di Messi

Così Messi ha risposto sull'accaduto nel post gara: "La verità è che non l'ho visto, mi hanno detto nello spogliatoio che uno di loro mi ha sputato, ma non so chi sia stato e se ne parlo diventa famoso in tutto il mondo".

La smentita di Sanabria

"Lite con Messi? No, no, sono cose di campo, niente di più. C'è un video? Sì, ho visto le immagini. Sembra come che io gli abbia sputato, ma non è così, lui stava lontano. Smentisco totalmente". Queste invece le parole di Sanabria che smentisce tutto quanto. Cosa sarà successo veramente?