Cordoba in ansia, scomparso un giovane calciatore: di chi si tratta

In Spagna c'è ansia per la scomparsa di Alvaro Prieto, calciatore delle giovanili del Cordoba, club della seconda divisione. Secondo la stampa spagnola, Prieto ha trascorso la notte a Siviglia dopo una festa. In mattinata avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a Cordoba, ma così non è stato. E' stato visto infatti per l'ultima volta proprio alla stazione, alle 9.30 di ieri. Le ricerche del ragazzo sono attualmente in corso e l'immagine del calciatore, è stata divulgata da SOS Desaparecidos, associazione senza scopo di lucro che aiuta a ritrovare le persone scomparse in Spagna. Tanti gli appelli, tra cui anche quello del club andaluso sui social e sui canali ufficiali societari con tanto di foto.